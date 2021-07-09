Ordu'da 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi

Ordu'da 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da deprem ve doğal afetlerde sismik dinleme yapabilen, kaza zedelere ulaşmada kolaylık sağlayan ve bölgedeki itfaiye ekipleri arasında tek olan 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi.

Ordu'da deprem ve doğal afetlerde sismik dinleme yapabilen, kaza zedelere ulaşmada kolaylık sağlayan ve bölgedeki itfaiye ekipleri arasında tek olan 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi.

Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerde ve Giresun'da yaşanan sel felaketinde yaptığı etkin arama kurtarma çalışmaları ile birçok yaralının kurtarılmasına ve yaraların sarılmasına vesile olan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bünyesinde bulunan Arama ve Kurtarma Ekibi'nin elini güçlendirecek bir çalışma gerçekleştirdi.

Ülke genelinde yaşanan deprem ve doğal afetlerde görev alan personelin daha etkin ve verimli çalışması amacıyla enkaz altında canlı aramak için geliştirilmiş 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' itfaiye bünyesine kazandırıldı.

Enkaz alanında test edildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na kazandırılan 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' için itfaiye ekipleri tarafından tatbikat yapıldı. Düzenlenen tatbikatta test edilen cihaz gösterdiği performansla Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi'nden tam not aldı.

Yapılan çalışmayı yerinde takip eden Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, itfaiye teşkilatına kazandırılan cihaz ile Arama Kurtarma Ekibi'nin hızlı müdahale kabiliyetinin artacağını belirtti.

Hassas cihaz

'Sismik Akustik Dinleme Cihazı'nın teknik özelliklerine değinen ve en hassas sesleri bile algılama kabiliyeti olduğuna dikkat çeken Daire Başkanı Çınkıl, sözlerine şöyle devam etti:

"Arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan sismik dinleme cihazları, kısa süreli sessizlikte göçük altındaki canlıların tüm hareketlerini algılayarak afetzedelerin yerinin tespit edilmesine imkan sağlıyor. Yeri tespit edilen depremzedeler için ise vakit kaybetmeden kurtarma operasyonu başlatılıyor. Göçük altındaki boşluklarda, şaftlarda ve aralıklarda kalmış yaşayan kişilerin ürettiği sinyaller sesli olarak algılamak mümkün oluyor. Katı madde ile iletilen ses, sensörler vasıtası ile alınmaktadır. Sensörler duvar, tavan, taban, kriş gibi katı maddeler üzerine yerleştirilerek dinleme yapılır. Özellikle sıhhi tesisat boruları sesi çok uzak mesafelere taşır. Oldukça hassas olan sismik-akustik sensörler, hayatta kalan afetzedelerin dokunma, tırmalama, vurma sesleri ile hayatın en ufak bir işaretini bile algılayabilmektedir. 6 adet dinleme sensörü ile 60 metrelik alana kurulum gerçekleşebilir. 1 adet ses aktarım hoparlörü ile 10 metrelik kuyu, göçük ve ya enkazda kazazede ile sesli iletişim kurulma imkanı sağlamaktadır. Son 5 dakikalık dinlemeyi kaydetme özelliği ile tekrar dinleme imkanı da sunmaktadır. Ortam seslerini filtreleyerek, sensörlere yoğunlaşmayı mümkün kılan ve teşkilatımızın deprem ve doğal afetlerde elini güçlendirecek olan 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne hayırlı olsun." - ORDU

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ordu'da 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi
Ordu'da 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi
Ordu'da 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi
Ordu'da 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ajda Pekkan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da 'Sismik Akustik Dinleme Cihazı' devreye girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 13:42:51. #1.16#

title