Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Fatsa-Kumru kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Fatsa-Kumru kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle Fatsa-Kumru kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Ekiplerin suyu tahliye etmesi, taş ve diğer malzemeleri temizlemesinin ardından yol tekrar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı