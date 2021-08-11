Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı
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Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Fatsa-Kumru kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Fatsa-Kumru kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle Fatsa-Kumru kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Ekiplerin suyu tahliye etmesi, taş ve diğer malzemeleri temizlemesinin ardından yol tekrar açıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı
Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı
Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı
Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı
Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı
Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı
Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru karayolu ulaşıma açıldı - Haberler
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