Ordu'da sebze ve meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde devrilen sebze ve meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
05.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:10
Ordu'nun Altınordu ilçesinde devrilen sebze ve meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Samsun'dan Trabzon istikametine giden Hasan Okur yönetimindeki 55 E 2988 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nda devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki meyve ve sebzelerin çevreye saçıldığı kaza nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Görevliler ve çevredekilerin yardımıyla kasalara doldurulan sebze ve meyveler, yol kenarına taşındı.
Tırın çekilmesiyle ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA