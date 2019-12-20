Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı
Haberler » Güncel » Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı - Haber

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

20.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:24
Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

'nun ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muhammet Furkan Toygar (21) yönetimindeki 42 AEK 157 plakalı otomobil, Ünye-Samsun kara yolu İkizce sapağı mevkisinde aynı yönde seyreden Ersin Can (37) idaresindeki 52 AAZ 750 kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje devrildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan İslam Can (45), Adem Can, Emirhan Alişan (19), Osman Kılıç ve Salih Saraç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler