Ordu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatilciler teleferik için uzun kuyruklar oluşturdu
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Ordu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatilciler teleferik için uzun kuyruklar oluşturdu

Ordu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatilciler teleferik için uzun kuyruklar oluşturdu
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye gitmek isteyen vatandaşlar, teleferik önünde yoğunluğa neden oldu.

Ordu'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye gitmek isteyen vatandaşlar, teleferik önünde yoğunluğa neden oldu.

Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye yerli ve yabancı konuklar, kara yolunun yanı sıra teleferikle de ulaşabiliyor.

Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik, Kurban Bayramı'nın ilk gününde binlerce kişiye hizmet verdi.

Zaman zaman sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları ise polis ekipleri megafonla uyardı.

Almanya'dan ailesiyle gelen Yasin Kuru, AA muhabirine, memleketini çok özlediğini belirterek, ilk fırsatta teleferikle Boztepe'ye çıkmak istediğini söyledi.

Teleferiğe binmek için yaklaşık bir saat sıra beklediğini belirten Kuru, bu kadar uzun kuyruk olacağını tahmin edemediklerini dile getirdi.

Ailesiyle İstanbul'dan gelen Hanife Aydın ise bu yıl tatillerini Karadeniz Bölgesi'nde geçirmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Karadeniz'de de ilk durağımız Ordu oldu. Boztepe'de muazzam bir manzara sizi karşılıyor. İlk defa teleferik kullandık. Çok beğendik." diye konuştu.

Kocaeli'nden gelen Fatih Tut, Karadeniz turu kapsamında kentte bulunduğunu belirterek, "Ordu'da teleferik kullanarak Boztepe'ye çıkacağız. Boztepe'nin ününü daha önce pek çok sefer duymuştuk. Biz de bu fırsatı değerlendirelim istedik." dedi.

Ordu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatilciler teleferik için uzun kuyruklar oluşturdu
Ordu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatilciler teleferik için uzun kuyruklar oluşturdu
Ordu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatilciler teleferik için uzun kuyruklar oluşturdu
Ordu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatilciler teleferik için uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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