Ordu'da kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Fatsa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki bir evde kumar oynandığı ihbarı aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 6 kişiyi kumar oynarken tespit etti.

Kumar oynanan malzemelere el konulurken, şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Şahıslar hakkında ayrıca sosyal mesafeyi koruma kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından da idari işlem gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi