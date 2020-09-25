Ordu'da kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

25.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:04
Ordu'da kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Fatsa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki bir evde kumar oynandığı ihbarı aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 6 kişiyi kumar oynarken tespit etti.

Kumar oynanan malzemelere el konulurken, şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Şahıslar hakkında ayrıca sosyal mesafeyi koruma kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından da idari işlem gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Meryem Uzerli Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Babel Can Bartu Benik Afobe Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 12:13:07. #1.14#
title