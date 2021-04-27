Ordu'da Kovid-19 aşısı yapılacak 67 yaşındaki görme engelli vatandaşa kaymakam araç tahsis etti
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Ordu'da Kovid-19 aşısı yapılacak 67 yaşındaki görme engelli vatandaşa kaymakam araç tahsis etti

Ordu'da Kovid-19 aşısı yapılacak 67 yaşındaki görme engelli vatandaşa kaymakam araç tahsis etti
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Kültür Sanat

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki görme engelli Erol Öztürk, kaymakamın tahsis ettiği araçla gittiği hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını oldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki görme engelli Erol Öztürk, kaymakamın tahsis ettiği araçla gittiği hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını oldu.

Çavuşlar Mahallesi'nde yaşayan Öztürk'ü, aşı olmak üzere gideceği hastaneye ulaştırmak için Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan araç tahsis etti.

Öztürk'e aşısı, sağlık çalışanları ve mahalle muhtarı Yusuf Çağlayan'ın refakatinde araçla gittiği Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı.

BioNTech aşısının ilk dozunu olan Öztürk, "Devletimden Allah razı olsun. Beni evimden almak için araba gönderdi, aldı, aşıyı vurulduk. Tekrardan köyüme eve götürecek. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Muhtar Çağlayan ise Öztürk'ün aşısını olması dolayısıyla son derece mutlu olduklarını belirterek, devletin şefkatli elini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirdi.

Aşı sırası gelen veya randevusunu alan herkesin bir an önce aşısını olması gerektiğine değinen Çağlayan, "Bu konuda duyarlılık gösterip, içinde bulunmuş olduğumuz hastalık sürecinden bir an önce kurtulup geçmişteki güzel günlerimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından, Öztürk'ün hastaneye getirilme ve aşısını olma görüntülerini paylaşarak, "Arkadaşlarımızın gönlüne ve ellerine sağlık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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