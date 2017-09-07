Ordu'da Kenevir Operasyonu

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir evde çok sayıda kenevir, kenevir bitkisi tohumu ve silah ele geçirildi.



Kabataş'ın Alankent Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kabataş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 97 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 100 gram kenevir bitkisi tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet tabanca fişeği, 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 şüpheli gözaltına alındı. Kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken ele geçirilen silahlar muhafaza altına alındı. - ORDU