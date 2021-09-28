Ordu'da kayalıklardan düşen büyükbaş hayvanlar telef oldu

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde kayalıklardan düşen 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı Balı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Ali Şener isimli vatandaşa ait büyükbaş hayvanlar bahçede otladıkları esnada kayalıklardan düşerek, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Hayvanlar, burada telef olurken, çiftçi Ali Şener bu konuda kendisi için bir destek beklediğini söyledi.

Telef olan hayvanlarının maddi değerinin yaklaşık 30 bin TL olduğunu belirten Şener, "Durumu kaymakamlığımız ile Kumru Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdik, gerekli işlemler başlatıldı. Kaymakamlık ve ilgililer gerekli çalışmaları başlattı, bu konuda destek bekliyoruz" dedi. - ORDU