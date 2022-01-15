ORDU'DA KARLI YOLLARDA AŞI MÜCADELESİ

ORDU (DHA) - ORDU'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Ahmet Karakoç (93), hatırlatma dozu olmak için Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Sağlık görevlileri, kar yağışına rağmen Karakoç'un evine giderek, hem yaşlı adamın kendisine ve eşine hem de komşularına koronavirüse karşı hatırlatma aşılarını uyguladı.

Türkiye'de koronavirüs aşılamasında ikinci sırada yer alan Ordu'da, salgına karşı sağlık görevlilerinin mücadelesi sürüyor. Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yavşan Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Karakoç, koronavirüs salgınına karşı hatırlatma dozunu olmak için Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Yaşlı adamın talebi doğrultusunda harekete geçen mobil aşı ekibi, karlı yolları aşarak Ahmet Karakoç'un yaşadığı eve ulaştı. Burada Karakoç'un ve eşinin aşısını yapan sağlık görevlileri, yaşlı çiftin komşularını da aşılamayı ihmal etmedi. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ise, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede ilgi gören videoda, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Evde aşı uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Sevim Şentürk, İlçemiz Yavşan Mahallesi'nde Covid-19 aşısı hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen 93 yaşındaki Ahmet Karakoç'un evine kurumumuz mobil aşı ekimiz ile birlikte zorlu hava ve yol şartlarına rağmen hizmet aracımızla gittik. Daha önceki aşı dozları yine tarafımızca evinde uygulanmış olan Ahmet Bey'e eşine ve komşularına hatırlatma dozlarını da yaptık. Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz devam etmekte. Aşının gücüne inanın sağlıkla kalın dedi.