Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
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Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı

Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
08.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:09

Ordu'da koronavirüs tedavisi görürken kaçarak başka bir hastaneye muayeneye giden kişi, muayene sırasında yakalandı. Hastaya tepki gösteren Doç. Dr. Özgür Enginyurt, "Bu cahiller yüzünden herkes tehdit altında" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, bir hastanede muayene olan bir kişi koronavirüs belirtileri üzerine karantinaya alındı.

Karantinada iken hastaneden firar eden kişi, ertesi gün Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelerek muayene olmak istedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖSTERDİ

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, muayene sırası gelen kişinin Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine tetkik yapılmasını istedi. O sırada içeriye giren polis ekipleri hastayı alarak karantina alanına geri götürdü.

"BU CAHİLLER YÜZÜNDEN HERKES TEHDİT ALTINDA"

Olayı şaşkınlıkla izleyen ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, "Çok cahiliz, maalesef çok cahiliz, bugün Covid-19 poliklinik günümdü. Bir hasta geldi, şikayetleri nedeniyle Covid-19 hastalığından şüphelendim ve gerekli tetkikleri istedim. O sırada bir polis memuru arkadaşımız geldi, hastanın ilimizdeki diğer bir hastaneden aynı tanı ile yatarken kaçtığı tespit edilmiş. Bu cahiller yüzünden herkes tehdit altında. Emniyet teşkilatımıza, güvenlik görevlilerine ve sağlık personelimize sonsuz teşekkürler" dedi.

Güncel Manşet

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