Ordu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
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Ordu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Ordu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keş Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde, Oğuzhan Burgucu yöntemindeki 07 FVS 61 plakalı tır ile Avni Çimen idaresindeki 61 ABS 815 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada yaralanan tırdaki Suat Özkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım, yaklaşık 2,5 saat tek şeritten kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

Ordu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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