Kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan fındık işçisi Belkize, öldü
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Kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan fındık işçisi Belkize, öldü

Kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan fındık işçisi Belkize, öldü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan fındık işçisi Belkize Çelik (17), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan fındık işçisi Belkize Çelik (17), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kösebucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden kente fındık hasat sezonu için gelen Belkize Çelik, kaldığı çadırda bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Genç kızın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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