Ordu'da hayırsever iş insanları 8 derslikli okul yaptıracak

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde hayırsever iş insanları tarafından okul inşa ettirilecek.

İlçenin Işıktepe Mahallesi'nde 8 derslikli okulun yapım protokolü için Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, iş insanları Hasan Bulut ve Özcan Şahin'in katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Vali Sonel, makamında gerçekleştirilen törende, hedeflerinin devlet-vatandaş işbirliği ile Ordu'da 41 okulun yapımını gerçekleştirmek ve yaptırmak olduğunu belirterek, "Bugün 39'uncu okulumuzun protokolünü imzalıyoruz. Hedefimize son iki okul kaldı." dedi.

Hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendilerine vermiş olduğu destek ve güçle Ordu ailesi olarak bir güzel işe daha imza attıklarını dile getirdi.

Rıza Bulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin protokolünü imzalayacaklarını anlatan Sonel, "Burada geldiğimizden itibaren 8 aylık süreçte çok da değerli ve çalışkan İl Milli Eğitim Müdürümüz ve personelimiz, arkadaşlarımız, ekibimizle birlikte 39'uncu okulun protokolünü yapmak bizler için çok çok önemli. Biz devlet ve vatandaş işbirliği ile inşallah hedefimiz 41'di. Kaldı 2 okul. Allah'ın izniyle inşallah ona da en yakın zamanda ulaşırız." diye konuştu.

İş insanı Hasan Bulut ise memleketleri olan Gürgentepe'de yaptıracakları okulun en iyi şekilde tamamlanması için çalışacaklarını aktararak, "Allah bize böyle bir okulu yapmayı nasip etti ve yapacağız. Her şeyi biz devletten beklemiyoruz. Devlet varsa biz varız. Bunun için her şeyin hayırlısını diliyorum. En iyi şekilde yapmaya çalışacağız ve yapacağız. Sayın Valimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özcan Şahin de "Bizler çok varlıklı insanlar da değiliz ama biz memleketimize faydalı işler yapmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra da daha çok işler yapmak istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol, Vali Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu ile iş insanları Bulut ve Şahin tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli