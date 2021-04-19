Ordu'da hastaneler aşı için 24.00'e kadar açık

Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelindeki hastanelerde gece saat 24.00'e kadar aşılama çalışması yapılacağını söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelindeki hastanelerde gece saat 24.00'e kadar aşılama çalışması yapılacağını söyledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Vali Sonel, Kovid-19 pandemisi ile mücadelede görev alan herkese teşekkür etti. Vali Tuncay Sonel, "Kovid-19 pandemisiyle mücadele eden tüm kamu görevlilerimizden Allah razı olsun. Vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek için büyük emek veriyorlar. Pandemi denetimlerinde çok iyi gidiyoruz. Aynı tempoyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ramazan ayının girmesi ve alınan kısmı kapanma tedbirleriyle birlikte vaka sayılarında inşallah gelecek haftaya doğru düşüşe geçeceğimizi ümit ediyorum. Şu anda bile bazı ilçelerimizde vaka sayılarında düşüş olduğunu görüyoruz. Biz, çalışmalarımızı aynı kararlılıkla ve titizlikle yürüteceğiz" dedi.

Aşılama çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Vali Sonel, "Sırası gelen herkesin aşısını yaptırması konusunda başta kaymakamlarımız olmak üzere, muhtarlarımızın, imamlarımızın yardımına ihtiyacımız var. İl Sağlık Müdürlüğümüz Ramazan ayı dolayısıyla aşı randevusunu gece saat 24.00'e kadar açtı. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız, iftardan sonra da hastanelerimize gidip aşılarını yaptırabilecekler. Ordu ailesi olarak, rehavete kapılmadan Covid-19 pandemisi ile mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Aşı yaptıranların sayısı düştü"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sırası gelip aşı yaptıranların sayısında bir azalma meydana geldiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Kovid-19 salgınıyla mücadelemizde elimizdeki en büyük argüman aşıdır. Ramazan ayı başlayıncaya kadar aşılama çalışmalarında çok iyi bir durumda idik. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte aşılama çalışmalarında azalma oldu. Biz, tüm hastanelerimizde gece saat 24.00'e kadar aşı randevularını açtık. Sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Ordu'da 270 bin kişi aşı yaptırdı

Ordu Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, aşılama çalışmaları kapsamında bugüne kadar 162 bin 121 birinci doz aşı, 107 bin 917 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 270 bin 38 doz aşı yapıldığını kaydetti.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Kovid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı