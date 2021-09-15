Ordu'da evlerinin balkonundan içeri giren şahini besleyip doğaya saldılar - Haberler
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Ordu'da evlerinin balkonundan içeri giren şahini besleyip doğaya saldılar

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da evlerinin balkonundan içeri giren şahini besleyip doğaya saldılar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evin balkonundan içeri giren şahin doğaya salındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evin balkonundan içeri giren şahin doğaya salındı.

İlçeye bağlı Şahincili Mahallesi'nde yaşayan Salih Tepe'ye ait evin balkonuna gelen şahin, önce oturma odasına, ardından mutfağa girdi.

Kısa süre paniğe kapılan evdekiler, şahinin sakin olduğunu görünce gıdayla besleyerek rahatlamasını sağladı.

Uysal davranan şahini eline alıp, geldiği balkondan salan evin sahibi Tepe, AA muhabirine, balkonda çay içerken omzuna kuvvetli bir şeyin çarptığını söyledi.

Bir anda içeri giren kuşu gördüğünü anlatan Tepe, bir süre uçup oturma odasına konduğunu belirtti. Kuşu cep telefonuyla görüntülediğini belirten Tepe, "Genç bir hayvandı. Kendisini biraz sevdik, et verdik. Daha sonra ait olduğu yere, doğaya geri gönderdik." dedi.

Tepe, aile olarak şahinin eve girmesine çok şaşırdıklarını da sözlerine ekledi.

Ordu'da evlerinin balkonundan içeri giren şahini besleyip doğaya saldılar

Ordu'da evlerinin balkonundan içeri giren şahini besleyip doğaya saldılar

Ordu'da evlerinin balkonundan içeri giren şahini besleyip doğaya saldılar

Ordu'da evlerinin balkonundan içeri giren şahini besleyip doğaya saldılar

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ordu'da evlerinin balkonundan içeri giren şahini besleyip doğaya saldılar - Haberler
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