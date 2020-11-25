Ordu'da, ekmekler "Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız" yazılı kese kağıtlarıyla verildi
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Ordu'da, ekmekler "Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız" yazılı kese kağıtlarıyla verildi

25.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:35
Ordu'da, ekmekler

Ordu'da, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kutlama etkinlikleri kapsamında farkındalık çalışması yapıldı.

Ordu'da, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kutlama etkinlikleri kapsamında farkındalık çalışması yapıldı.

Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ordu Fırıncılar Odası iş birliğiyle yapılan farkındalık çalışmasında, Ordu'daki fırıncılar, müşterilerine ekmekleri üzerinde "Ekmeğimiz Aşımız, Kadınlar Baş Tacımız" yazılı kese kağıtları ile veriyor.

Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin yapmış olduğu farkındalık çalışmasıyla, her eve giren ekmeklerin konulduğu kese kağıdı ve ambalajlarda yer alan "Ekmeğimiz Aşımız, Kadınlar Baş Tacımız" sloganı ile kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Öte yandan, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan program kapsamında çeşitli etkinlik ve ziyaret programları gerçekleştirilecek. - ORDU

Ordu'da, ekmekler 'Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız' yazılı kese kağıtlarıyla verildi
Ordu'da, ekmekler 'Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız' yazılı kese kağıtlarıyla verildi
Ordu'da, ekmekler 'Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız' yazılı kese kağıtlarıyla verildi
Ordu'da, ekmekler 'Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız' yazılı kese kağıtlarıyla verildi
Ordu'da, ekmekler 'Ekmeğimiz aşımız, kadınlar baş tacımız' yazılı kese kağıtlarıyla verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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