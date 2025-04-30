3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık orada yayınlanamayacak

Ordu'da deprem mi oldu SON DAKİKA? Ordu Fatsa'da Ünye'de deprem kaç şiddetinde oldu?

Ordu'da deprem mi oldu SON DAKİKA? Ordu Fatsa'da Ünye'de deprem kaç şiddetinde oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi yakınlarında saat 15:00'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Ordu Fatsa'da Ünye'de deprem kaç şiddetinde oldu? Ordu'da deprem mi oldu?

AFAD verilerine göre, Ünye'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.00'da meydana gelen deprem 19,95 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ordu'da deprem mi oldu SON DAKİKA! Ordu Fatsa'da Ünye'de deprem kaç şiddetinde oldu?

ORDU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 15.00'te 19,95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

BAŞKAN GÜLER: "GEÇMİŞ OLSUN"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Ünye ilçemizin açıkları olan 3.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve beladan korusun." dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.