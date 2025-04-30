Ordu'da deprem mi oldu SON DAKİKA? Ordu Fatsa'da Ünye'de deprem kaç şiddetinde oldu?

AFAD verilerine göre, Ünye'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.00'da meydana gelen deprem 19,95 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ordu'da deprem mi oldu SON DAKİKA! Ordu Fatsa'da Ünye'de deprem kaç şiddetinde oldu?

ORDU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 15.00'te 19,95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

BAŞKAN GÜLER: "GEÇMİŞ OLSUN"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Ünye ilçemizin açıkları olan 3.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve beladan korusun." dedi.