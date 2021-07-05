Ordu'da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
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Ordu'da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

Ordu'da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarılırken, kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ordu'da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarılırken, kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Fatsa ilçesi Belicesu mevkiinde bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcaktan bunalarak serinlemek için denize giren Hüseyin Furkan Ş. (21) ve Resul Alperen C. (21) akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren gençlerden Resul Alperen C. çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılırken, Hüseyin Furkan Ş. ise gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve sualtı arama ekipleri intikal etti. Sualtı ekipleri denize girerek, Hüseyin Furkan C. isimli gencin gözden kaybolduğu bölgede ve alanda arama çalışması başlattı. Bölgede yoğun bir şekilde arama çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri ise alanda güvenlik önlemleri aldı.

Sudan çıkartılan Resul Alperen C., Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma, itfaiye ve deniz polisleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.

(Ahmet Altay/ İHA)

Ordu'da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
Ordu'da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
Ordu'da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
Ordu'da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu - Haberler
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