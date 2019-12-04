Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (4)

04.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:30

TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ulubey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçenin Kumanlar Mahalle Kültür ve Cem Evi'nde düzenlenen törene, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Gülfer'in yanı sıra Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ceren'in arkadaşlarının ve yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu cenazede, acılı aile taziyeleri, üzerine Türk bayrağı ve Ordu Üniversitesi flaması örtülen kızlarının tabutu başında kabul etti.

Ceren Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.'ABLASI KATİLİ GÖRÜYOR'Ceren Özdemir'in acılı babası Yılmaz Özdemir, şüphelinin yakalanması için yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü belirterek, "Olay evin kapısında oluyor, takip olayı. Bıçaklanma olayı da evin önünde oluyor, binanın girişinde. Otomatik çalışmadığı için ablası yukarıdan aşağıya anahtar atıyor. Daha sonra ablası kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyorlar. Bakıyorlar gelmiyor, inmek zorunda kalıyorlar aşağıya. Arkasından cinayet zanlısını görüyor. Kep var kafasında. Yani tam olarak tanımıyoruz, belli değil. Emniyet Müdürlüğü ile diyalog içerisindeyiz. Acımızı dindirecek herhalde. Bunun için çalışıyorlar, yoğun bir çalışma var. En azından failin yüz şekline ulaştılar gibi geliyor bana. Bugün büyük bir ihtimalle sonuçlanır gibi geliyor. Çocuğumun gizli bir şeyi olsa anlatırdı zaten bana. Kızım sabah okula gitti. Akşam okuldan çıkıyor, bale öğretmeni kendisi, özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan çıkıyor, oradan takibe alıyor onu büyük ihtimalle" dedi.

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN-Mustafa KIRLAK/ULUBEY(Ordu),

Kaynak: DHA