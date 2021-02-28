Ordu'da çalınan otomobil Giresun'da bulundu
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Ordu'da çalınan otomobil Giresun'da bulundu

28.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:14
Ordu'da çalınan otomobil Giresun'da bulundu

Ordu'da çalınan bir otomobil Giresun'un Bulancak ilçesinde bulundu.

Ordu'da çalınan bir otomobil Giresun'un Bulancak ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde çalınan bir otomobilin Bulancak ilçesinde saklanıldığı bilgisi üzerine Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu çalıntı otomobile ulaştı.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar G.Ş. ve A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

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