Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı Ordu'da, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Ordu'da, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda, korona virüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasındabulunan kişilerin olduğu bildirildi. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altınaalınması amacıyla, Çayıralan Mahallesi'nde ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verildiği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA