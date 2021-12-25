Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut olacak - Haberler
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Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut olacak

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut olacak
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan Tezlik'in (41) bağışlanan organlarıyla 5 hasta hayata tutunacak.

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MALATYA (AA) - Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen Gökhan Tezlik'in (41) bağışlanan organlarıyla 5 hasta hayata tutunacak.

Tedavi gördüğü Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşen üç çocuk babası Tezlik'in organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Uzman ekipler tarafından alınan akciğer İzmir'de bir, böbrekler Sivas'ta iki, bölünen karaciğer ise Malatya'daki iki hastaya nakledilmek üzere götürüldü.

Bu arada, Tezlik'in eşi, kızı ve yakınları organ kutularının araçlara konulması sırasında gözyaşı döktü, aracın arkasından el salladı.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, gazetecilere, beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın organ naklinin gerçekleşeceğini söyledi.

Timur, farklı illerden hekimlerin nakil için buraya geldiğini anlatarak "Hekim arkadaşlar, hastanemizde bugün 5 insana umut olacak organ naklini gerçekleştirecek. Organ nakli hayat kurtarır. Özellikle buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, 'Muhakkak organ naklini hem teşvik ediniz hem organ nakli için müsaade veriniz, insanlara umut ve hayat olunuz." dedi.

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AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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