Benzin istasyonunun idari binası yangında zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Benzin istasyonunun idari binası yangında zarar gördü

15.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:47

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir benzin istasyonunun idari binasında çıkan yangında hasar oluştu.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir benzin istasyonunun idari binasında çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Alankent Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonuna ait iki katlı idari binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, polis ise geniş güvenlik önlemi aldı. Benzin istasyonu, tedbir amacıyla geçici süreyle hizmete kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Benzin istasyonunun idari binası yangında zarar gördü
Benzin istasyonunun idari binası yangında zarar gördü
Benzin istasyonunun idari binası yangında zarar gördü
Benzin istasyonunun idari binası yangında zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Köksal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Cem Yılmaz Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Benzin istasyonunun idari binası yangında zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:53:48. #1.14#
title