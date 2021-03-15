Benzin istasyonunun idari binası yangında zarar gördü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir benzin istasyonunun idari binasında çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Alankent Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonuna ait iki katlı idari binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, polis ise geniş güvenlik önlemi aldı. Benzin istasyonu, tedbir amacıyla geçici süreyle hizmete kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Köksal