Ordu'da arı sokan öğretmen öldü
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Ordu'da arı sokan öğretmen öldü

Ordu'da arı sokan öğretmen öldü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK - Haberler | Güncel

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde yetiştirdiği arının sokması sonucu rahatsızlanan öğretmen Yaşar Çelikkol (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde yetiştirdiği arının sokması sonucu rahatsızlanan öğretmen Yaşar Çelikkol (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kabadüz ilçesinde kovanlığında çalışan Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni Yaşar Çelikkol'u arı soktu. Çelikkol'un bir süre sonra fenalaştığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelikkol, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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