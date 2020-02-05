Ordu'da 12 binanın tahliye edildiği heyelan bölgesinde inceleme başlatıldı

05.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:42

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, 12 binanın tahliye edildiği heyelanlı bölgede inceleme başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik ekipleri, dün meydana gelen heyelanın ardından 12 evin tedbir amacıyla boşaltıldığı Toygar Mahallesi'nde incelemelerde bulunuyor.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta etkili olan karın, yağmur ve rüzgarlı havayla birlikte hızla eridiğini, yer altı ve yer üstü sularında hareketlilik oluştuğunu belirterek, bunun, Toygar Mahallesi'nde heyelana sebep olduğunu aktardı.

Geçtan, heyelanın ardından ekiplerin bölgede ön inceleme yaptığını ve ilk değerlendirme sonucu 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığını anımsatarak, binalardan çıkarılan yaklaşık 25 kişinin, geceyi yakın akrabalarının yanında ve otellerde geçirdiğini kaydetti.

Bölgede bugün de uzman ekiplerin inceleme başlattığını ifade eden Geçtan, ekiplerin teknik incelemesinin ardından boşaltılan binalarla ilgili nihai kararın verileceğini, belediye olarak bu kararı uygulayacaklarını söyledi.

Geçtan, sonucun bugün belli olacağını da aktardı.

Aybastı ilçesinde son 2 yılda çok sık heyelanla karşılaştıklarını, geçen yıl da Sağlık Mahallesi'nde heyelan meydana geldiğini belirten Geçtan, "İlçede toplam 114 bina boşalttık. Şükürler olsun, can kaybımız olmadı ancak tedbirli olmamız lazım. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Haniçe ise heyelan sonrası yetkililer tarafından eviyle ilgili tahliye kararı verildiğini kaydederek, geceyi yakınlarının yanında geçirdiklerini söyledi.

Yetkililerin vereceği kararı beklediklerini dile getiren Haniçe, "Devlet büyüklerimizin vereceği karara uyacağız." ifadesini kullandı.

Evi tahliye edilen Mehmet Kaya da mahallenin bazı bölgelerinde heyelanlar olduğunu belirterek, riskli olduğu için üç katlı binasını tahliye ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA