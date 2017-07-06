Ordu Büyükşehir Belediyesinin Faaliyetleri

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye'de yapılacak olan Dış Cephe İyileştirme Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada proje kapsamında Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ile eski devlet hastanesi arasında bulunan 180 binanın dış cephesinin yeni bir görünüm kazanacağını söyledi.



"Dış Cephe İyileştirme Projemizdeki amacımız, Karadeniz sahil yolunu tek tip ve modern bir görünüme kavuşturmak." diyen Başkan Yılmaz, "İlk olarak Altınordu ilçemizde uyguladığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız projeyi, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde de hayata geçiriyoruz. Fatsa'da uygulamaya başladığımız projemizin ihalesini bir süre önce yapmıştık. Şimdi de Ünye ilçemizde 180 binada yapacağımız dış cephe iyileştirme projesinin ihalesini gerçekleştirdik." diye konuştu.



Yılmaz, Ordu için ellerinden geleni yaptıklarını da dile getirerek, "Tüm bu çalışmalar ile Ordulu hemşehrilerimiz ve ilimizden geçen vatandaşlarımız için kentimizde estetik bir görünüm sağlamış olacağız. Böylece hem binalarımız hijyenik bir hale gelecek hem de mülkiyet sahibi vatandaşlarımız, mantolama sayesinde enerjiden tasarruf sağlayacak." dedi.



Yılmaz, şöyle konuştu:



"İlk etabı Altınordu ilçesinde Rus Pazarı ile Büyükşehir Belediyesi Durugöl yerleşkesi arasındaki alanda başarıyla tamamlanan ve ikinci etabı Rus Pazarı kavşağı ile Kumbaşı Limanı'na kadar olan bölgede sürdürülen projemiz, Yalı Camii ile İsmet Paşa Caddesi'ne kadar olan kısımda 115 binada da uygulanıyor. Kentimizde görüntü kirliliğinin önüne geçmek adına başlatılan proje kapsamında, Fatsa'da 163 ve Ünye'de de 180 binanın dış cephesini yıl sonuna kadar yenilemiş olacağız."