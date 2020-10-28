Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği

28.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:07
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği

ORDU Büyükşehir Belediyesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçe belediyesine park ve bahçelerde kullanılmak üzere bir TIR dolusu malzeme desteğinde bulundu.

ORDU Büyükşehir Belediyesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçe belediyesine park ve bahçelerde kullanılmak üzere bir TIR dolusu malzeme desteğinde bulundu. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir süre önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i makamında ziyaret eden Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Şemdinli ile Ordu arasında gönül köprüsü kurdu. Başkan Saklı'nın ziyaretinden memnuniyetlerini dile getiren Güler, Şemdinli Belediyesi arasında kurulan gönül köprüsü kapsamında malzeme desteğinde bulundu. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen ve içinde parklara kurulan masa, bank, spor aletleri, çöp bidonları ve ahşap çiçek saksılarının olduğu bir TIR dolusu malzeme ilçeye ulaştı. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 15 gün önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i ziyaret ettiğini ve bazı sorunlarını paylaştığını söyledi. Ordu Belediyesi ile gönül köprüsü kurduklarını belirten Başkan Saklı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e gönderdikleri malzemeler konusunda teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Ordu Belediyesi tarafından çöp konteyneri, çöp kutusu, piknik bankı, saksı, egzersiz ekipmanı ve birkaç malzemeyi gönderdiler. Biz de inşallah halkımızın istifade edebileceği uygun yerlere yerleştireceğiz. Ortak alanlarımızı biraz daha elverişli hale getireceğiz. Trabzon Belediye Başkanı ve Samsun Belediye Başkanlığı'ndan da yine aynı beklenti içindeyiz. Tabi Ordu Belediye Başkanımızın bu güzelliği, bu desteği umutlarımızı yükseltmiştir. Buradan yine Şemdinli ilçe halkım adına yaptığı bu güzel katkıdan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler, Ordu'dan Şemdinli'ye bir gönül köprüsü bir kardeşlik köprüsü oluşturdu. Rabbim inşallah halkımıza ve ülkemize zeval vermesin. Birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Her şey Şemdinli için diyorum."


Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne malzeme desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Azer DEMİR

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