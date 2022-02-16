Millet İttifakı, 6 partiye ulaşırsa oyu ne kadar olacak? Son anketten dengeleri değiştirecek sonuç

Türkiye, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine hazırlanırken yeni anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 2018 seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden anket şirketi ORC, 8-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yaptığı araştırmanın verilerini kamuoyu ile paylaştı.

41 ilde toplam 5130 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

AK PARTİ YÜZDE YÜZDE 30, CHP YÜZDE 24.1

Paylaşılan sonuçlarda AK Parti yüzde 30, CHP yüzde 24.1, İYİ Parti yüzde 15.1, MHP yüzde 9.4, HDP yüzde 8.1, Gelecek Partisi yüzde 4.2, DEVA Partisi 2.6, Saadet Partisi 1.5, TDP yüzde 1.4, Memleket Partisi yüzde 1, YRP yüzde 0.9, BTP yüzde 0.9 ve DP ise yüzde 0.5 oy oranına ulaştı. Öte yandan geri kalan diğer partilerin oy oranı ise yüzde 0.3'te kaldı.

CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKININ OYLARI BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

Araştırmanın sonuçlarına göre; AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı toplam yüzde 39.4 olarak belirlendi. CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı ise toplam yüzde 39.2 olarak açıklandı.

6 PARTİLİ İTTİFAK DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

İki ittifakın oy oranının birbirlerine çok yakın ve dengeli olduğu görülürken, 6 partinin bir araya geldiği yeni bir ittifak durumunda ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Buna göre; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Partisi'nin toplam oy oranı, toplam yüzde 48'e ulaşıyor.