Opet Fuchs'un Aliağa'daki tesisi Ford Q1 Kalite Sertifikası'nı aldı

Opet Fuchs, Aliağa'daki yeni üretim tesisi ile madeni yağ partneri olduğu Ford Otosan tarafından verilen Ford Q1 Kalite Sertifikası'na layık görüldü.

Yapılan denetimleri başarı ile tamamlayan Opet Fuchs daha önce de Çiğli'deki eski fabrikası için 2006 yılından beri Q1 Sertifikasına sahipti.

"Kalitemizi belgelemiş olduk"

Opet Fuchs Teknik ve Operasyon Direktörü Umut Aksoy sertifikaya ilişkin değerlendirmesinde "Bu ödülle kalitemizi belgelemiş oluyor, sürdürülebilirliği için ise taahhüt veriyoruz. Q1 ödülüne giden yol zorlu bir süreç. Bu süreçte gelişimimizi güvence altına alan her daim mükemmeli arayan ekibimize ve kalite standartlarına ulaşmamız için bizlere yol gösteren ilgili Ford Otosan çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu. Opet Fuchs'un yeni fabrikasının da bu ödüle layık görülmesinin çok anlamlı olduğuna değinen Ford Otosan İmalatçı Kalite Geliştirme Müdürü Fatih Aydoğdu ise "Türkiye sanayisinin en güzel örneklerinden biri olan bu fabrikanın, Ford tarafından sunulan en iyi kalite belgesini alması bizim için gurur verici. Uzun yıllardır devam eden iş birliğimiz boyunca olduğu gibi bundan sonra da kalite, her daim önceliğimiz olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Opet Fuchs' un Aliağa' da iki sene önce faaliyete geçen, proses otomasyon sistemi ile donatılmış yeni madeni yağ üretim tesisi, toplam 55 bin m² alanda kuruldu. Motor, dişli, hidrolik sistem, endüstriyel yağlar, antifriz olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesinde yıllık tek vardiyada 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olan tesis ile Opet Fuchs'un müşterilerine sunduğu ürünlerin izlenebilirliği ve kalitesinin sürdürülebilirliği artırıldı.

Tesisin, son teknolojiye sahip fiziksel, kimyasal ve performans cihazları ile donatılmış Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarında, müşteri istekleri doğrultusunda yeni ürün geliştirmeleri yapılarak ürün prototip çalışmaları ile doğrulamaları gerçekleştiriliyor.

Sektördeki en fazla Türkak test onayına sahip olan ISO 17025 onaylı Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda üretimde kullanılan bileşenlerin ve nihai ürünlerin kalitesi güvence altına alınırken, şirketin öncelikli hedeflerinden biri olan müşteri memnuniyetine de katkıda bulunuluyor. Fullcheck platformu üzerinde müşterilerin araç ve ekipmanlarında çalışmakta olan yağların analizleri yapılarak hem yağların hem de ekipmanların durumu hakkındaki değerlendirmeler ile bu sistemlerin optimum performansta çalışmasına katkıda bulunuluyor.

Q1 Sertifikası kapsamında; yetenekli sistemler, sürekli iyileştirme, sürekli üstün performans, üstün üretim süreci ve müşteri memnuniyetinden oluşan beş kritik alanda denetimler gerçekleştiriliyor. Yalnızca IATF 16949 standardını karşılamanın ötesinde mükemmellik sergileyebilen Ford tedarikçileri belgeyi almaya hak kazanıyor.

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