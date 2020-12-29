SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı
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SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı

29.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:21
SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı

Kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı verilen SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada şömine içerisinde yakılmış cep telefonu bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, yurtdışında olduğu belirlenen iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada şömine içerisinde yakılmış cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamındaki firmalardan birinin tabela şirket olduğu, adresinin boş olduğu belirlendi.

SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK Holding A.Ş. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada gözaltı kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 4 ilde 6 şirkete yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 10 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin ise firari durumda olduğu ve yakalanması amacıyla şirketlerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.

SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı

KARA PARA AKLAMA, HAYALİ TİCARET TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda; Korkmaz ve diğer şüphelilerin kara para akladıkları, MASAK ve kolluk incelemesine yakalanmamak ve paranın izinin sürülememesi amacıyla şirketler arasında gerçekte mal ve hizmet alımı olmamasına rağmen yüksek montanlı para transferleri gerçekleştirdikleri, bu para transferlerinde şirketlerin yanı sıra üçüncü şahısların hesaplarının kullanıldığı tespit edildi.

SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı

EVİNDEKİ ŞÖMİNEDE YAKILMIŞ CEP TELEFONU BULUNDU

Operasyon sırasında SBK Holding A.Ş'nin şirket serverların yerinde olmadığı belirlendi. Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin ise adresinin boş olduğu, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
BOBO: çöpçü olamayacak çapta sığırların zengin olduğu tek ülke
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OBJEKTİF: bu adam ve tuzu kuru et tokatci nin saibeli yollardan paraya kavustuklari kesin, yetkili bir babayigit ciksa altini karistirsa neler bulur neler kara para devede kulak kalir.
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KARA PARAMİ: Tik tokta veya luxZenginler gibi yerlerde milyon dolarlik arabalarla gezenler mesela bi devlet onlarin babaciklarini bi arastirsin bakalim.helal.parami kara parami
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500
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