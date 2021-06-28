Op. Dr. Hayati Kale uyardı: Geniz eti, diş ve çene yapısını bozabilir

Geniz eti, bademcik ve horlama, çocukluk çağında sık karşılaşılan rahatsızlıklar. Ancak tedavi ihmal edildiğinde önemli sorunlara yol açabiliyorlar. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Burun ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Hayati Kale, aileleri böyle bir durumla karşılaştıklarında mutlaka bir hekime başvurmaları konusunda uyarıyor: "Sürekli ağızdan solunum yapmak, diş ve çene yapısının bozulmasına neden oluyor."

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Burun ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Hayati Kale, çocukluk çağında sık görülen horlama, geniz eti ve bademcik sorunlarının nefes almayı güçleştirdiğini söyledi: "Horlama, geniz eti ve bademcik oldukça sık karşılaşılan ve aileleri tedirgin eden rahatsızlıklar arasında. Yaptığımız tetkiklerde çocukların bir kısmında geniz eti ve bademcik büyümesi görürken, bir kısmında da basit horlama veya alerji semptomları teşhis ediyoruz."

GENİZ ETİ ÇOK BÜYÜRSE HAVA YOLUNU TIKAR

Geniz etinin burnun arka kısmının ağıza açıldığı yerde bulunduğunu ve bağışıklık sisteminin bir elemanı olarak görev yaptığını anlatan Op. Dr. Hayati Kale, bu lenfoid dokunun bazen büyüyerek hava yolunu tıkayabildiğini söyledi: "Geçirilen enfeksiyonlar veya yapısal sebeplerden dolayı geniz eti büyüyerek hava yolunu tıkayıcı hale gelebilir. İnsan vücudu, uyku sırasında ve istirahat halindeyken burundan nefes almaya programlanmıştır. Bu rutinin geniz eti gibi tıkayıcı bir yapıyla bozulması, birçok problemi ortaya çıkarabilir. Örneğin geniz eti büyümesi olan çocuklarda sürekli ağızdan solumaya bağlı olarak diş yapısı, çene yapısı bozuklukları görülmektedir. Burun nefesinin bozulması, ağızda yaşayan yararlı bakterilerin (flora) ortamını bozarak dişlerde çürüme ve ağız kokusu da ortaya çıkarabilir. Hem ağız içi florasının bozulması hem de geniz etinin ürettiği akıntı sebebiyle tekrarlayan enfeksiyonlar olabilir. Geniz etinin enfeksiyon odağı haline gelerek kulak havalanmasını sağlayan östaki tüpünü etkilemesi sonucunda kulaklarda sıvı birikmesi ve sık kulak enfeksiyonu geçirme gibi problemler de görülebilmektedir."

İLERLEYEN YAŞLARDA KALP VE BÖBREKLERİ DE ETKİLEYEBİLİR

Bademciklerin de ağız boşluğunun boğaz bölgesine açıldığı yerde bulunan iki adet lenfoid doku olduğunu dile getiren Dr. Hayati Kale, bunların büyümesi durumunda yaşanabilecek problemleri şöyle açıkladı: "Bademcikler, geçirilen enfeksiyonlar veya vücudun doğuştan yatkınlığı sebebiyle büyüyerek birçok probleme yol açabilir. Horlama, uykuda nefes durması gibi hava yolu problemleri yapabileceği gibi, sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonu, yüksek ateş gibi problemlere de yol açabilir. Halk arasında 'beta mikrobu' olarak bilinen A grubu beta hemolitik streptokok bakterisi bademcik enfeksiyonlarına sebep olursa, ilerleyen yaşlarda kalp romatizması, böbrek hastalıkları ile kendisini gösterebilir."

GELİŞME GERİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Dr. Kale, aileleri tedavide gecikmemeleri konusunda uyardı: "Geniz eti, bademcik problemi olan çocuklarda beslenme bozuklukları, büyüme-gelişme geriliği, konuşma bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Bütün bu sonuçlar göz önüne alındığında çocuklardaki geniz eti, bademcik problemleri mutlaka tedavi edilmelidir. Uykuda horlayan, sık sık boğaz-kulak enfeksiyonu geçiren çocuklar mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine muayene ettirilmelidir. Hastalık, şiddetine göre ilaçla veya ameliyatla tedavi edilmelidir."

Kaynak: Bültenler