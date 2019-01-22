Onurumuzdur Anlayışıyla Sandıklara Sahip Çıkacağız"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Herkesin iradesi yansısın diye bütün oyların takipçisi olacağız. Partisi ne olursa olsun, bu milletin verdiği her oy hangi partiye verilirse verilsin, bizim onurumuzdur anlayışıyla o sandıklara sahip çıkacağız." dedi.

Bostancı, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen, "AK Parti Hatay Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2002'den sonra AK Parti iktidarıyla birlikte milletin kendi kaderine sahip çıktığını söyledi.

Milleti sıkı bir yumruk gibi bir araya getirenleri rahat bırakmadıklarını ifade eden Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2013'ten sonra nasıl küresel bir takım meydan okumalara karşı karşıya olduğumuzu hepimiz gördük, yaşadık. Önce Gezi olayları, peşinden 17-25 Aralık süreci, peşinden de 15 Temmuz darbe girişimi. Buralarda oyun çok, entrika çok ama bu milletin kaderini ve geleceğine sahip çıkma iradesi gösterenler de çok Allah'a şükür. O yüzden bugün 15 Temmuz girişiminden sonra özellikle de Bu milletin kaderi, bekası, geleceği için Cumhur İttifakı teşekkül etti. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, bu milletin en yüksek çıkarları, istikbali için güç birliği ettiler. Hem genel seçimlerde hem de şimdiki mahalli seçimlerde böyle bir güç birliğiyle seçime gidiyoruz."

"Her yerde inşallah Cumhur İttifakı'nın zaferini yükselteceğiz"

Türkiye'nin her yerinde Cumhur İttifakı'nın bütün adaylarının her bir partinin kendi adayı olduğuna işaret eden Bostancı, Hatay'da da AK Parti ve MHP'den adayların olduğunu aktardı.

"Her yerde İnşallah Cumhur İttifakı'nın zaferini yükselteceğiz." diyen Bostancı, şunları kaydetti:

"Bunu şüphesiz sadece Hatay'da değil, Türkiye'nin her tarafında yapacağız. Unutmayalım ki; her bir AK Parti'ye ve MHP'ye verilen oy, toplamda Cumhur İttifakı'na verilen oydur. 31 Mart akşamı partilere verilen oylara bakacaklar ama aynı zamanda Cumhur İttifakı toplamda ne kadar oy almış buna da bakacaklar. O yüzden Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bulunan herkesin en temel ve birinci görevi kendi mahallesinde AK Parti veya MHP kimin adayıysa gidip arkasında durmak, sadece oyunu vermek değil ona oy verilmesi için aynı zamanda sokak sokak dolaşmak, ona oy kazanmak için her yere gidip bütün kapıları çalmak ve tüm gönülleri kazanmak."

Mesele milletin ortak geleceği ve kaderi iken, bunun sadece hizmetlerle, insanlara bir takım vaatlerde bulunarak yapılamayacağına dikkati çeken Bostancı, asıl olanın insanların kalbini kazanmak olduğunu vurguladı.

Bostancı, AK Parti'nin 16 yıl içerisinde birçok hizmetler yaptığını dile getirerek, Cumhur İttifakı olarak birlikte millete hizmet yolunda yürüyeceklerini aktardı.

Gönüllerin birliğini birlikte sağlayacaklarını anlatan Bostancı, "Milletin, her türlü tehlike ve tehdit karşısında, varlığına yönelik meydan okumalar karşısında güç birliği ettiğini, tehlikenin hakkından gelmesini bildiğini biliyoruz." diye konuştu.

Bostancı, şöyle konuştu:

"Bugün de Türkiye Cumhuriyeti, bölgedeki gelişmelere bakarsanız bu tür meydan okumalarla karşı karşıyadır. 2013 yılından sonra bunları niye yaşadık? Çünkü Türkiye biraz güçlendi, milli geliri arttı, bölgede 'Ben de varım' demeye başladı. Başını yukarıya kaldıranın uluslararası arenada kafasına vurmaya çalışıyorlar. Bazen bunu silahlı güçleriyle yapıyorlar bazen de paralarıyla yapmaya çalışıyorlar."

"Sandıklara sahip çıkacağız"

Sandıklara sahip çıkacaklarını belirten Bostancı, "Herkesin iradesi yansısın diye bütün oyların takipçisi olacağız. Partisi ne olursa olsun, bu milletin verdiği her oy hangi partiye verilirse verilsin, bizim onurumuzdur anlayışıyla o sandıklara sahip çıkacağız. Hırsızlığa, yolsuzluğa, sandıklarda hiç bir şekilde izin ve imkan vermeyeceğiz." diye konuştu.

Törende, AK Parti Hatay Büşükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler için hazırlanan tanıtım filmi izlendi.

AK Parti, Hatay'da 13 ilçede aday gösterirken Kumlu, Belen ve Dörtyol'da MHP adaylarını destekleyecek.

Törende tanıtılan adaylar şu isimlerden oluşuyor:

"Antakya-İzzettin Yılmaz, Defne-Ferit Oflazoğlu, Reyhanlı-Mehmet Hacıoğlu, Samandağ-Mehmet Süt, Arsuz-Necim Bozkurt, İskenderun-Mehmet Fatih Tosyalı, Payas-Bekir Altan, Erzin-Hüseyin Gökçe, Hassa-Mehmet Karataş, Dörtyol-Fadıl Keskin, Kırıkhan-Ayhan Yavuz, Yayladağı-Mustafa Sayın, Kumlu-Mehmet Deli, Belen-İbrahim Gül, Altınözü-Rıfat Sarı."

Kaynak: AA