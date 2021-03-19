Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetçilerinden Onursal Adıgüzel adını televizyondan, çıktığı haberlerden biliyoruz. Peki, Onursal Adıgüzel Kimdir? hayatı, biyografisi, kariyeri hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Onursal Adıgüzel'in biyografisi!

Onursal Adıgüzel Kimdir?

Onursal Adıgüzel, 1985 yılında Malatya'da doğdu.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Halen Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli özel sektör firmalarında Endüstri Mühendisi olarak çalıştı, yöneticilik yaptı.

Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında MYK üyesi olarak görev yapan Adıgüzel, Ocak 2011'den Haziran 2012'ye Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

34. Olağan Büyük Kurultay'da ve 18. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

2015 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Adıgüzel, TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyesidir.

24 Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul 1.bölge milletvekili adayı oldu.

Onursal Adıgüzel özel hayatı hakkında bilinenler

Adıgüzel, Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel ile evlidir.