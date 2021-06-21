Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli?
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Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli?

Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli?
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Onur Seyit Yaran, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. ATV 'nin sevilen dizilerinden Kardeşlerim' de Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran' ın hayatı merak ediliyor. Peki, Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Onur Seyit Yaran, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. ATV 'nin sevilen dizilerinden Kardeşlerim' de Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran' ın hayatı merak ediliyor. Peki, Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi oyuncusu ve eski modeldir. Best Model of Turkey 2016 birincisidir.

Eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde sürdürmektedir. Satranç, futbol gibisporlarla da ilgilenen genç oyuncu, uzun süre lisanslı olarak futbol oynamıştır.

2008-2011 yılları arasında milli platformlarda profesyonel olarak oynamıştır.

İngilizce ve Almanca dillerine hakimdir.

İlk oyunculuk deneyimine, bir zamanlar TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kalak Gidelim" adlı dizi ile başlamıştır. Sonrasında yine TRT1 ekranlarında yayınlanmış olan Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim' de Doruk karakterine hayat veriyor.

Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli?

Rol aldığı diziler

  • 2021- Kardeşlerim (Doruk)
  • 2019- Vuslat (Enes)
  • 2018- Kalk Gidelim (Canberk)

ONUR SEYİT YARAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Onur Seyit Yaran, 1995 doğumlu olup 26 yaşında ve baba tarafından Orduludur.

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