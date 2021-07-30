Onur Seyit Yaran'ın korunma talebi reddedildi
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Onur Seyit Yaran'ın korunma talebi reddedildi

Onur Seyit Yaran'ın korunma talebi reddedildi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmadığı ve tek taraflı ısrarlı takibin bulunmadığı gerekçesiyle Yaran'ın korunma talebini reddetti.

Mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmadığı ve tek taraflı ısrarlı takibin bulunmadığı gerekçesiyle Yaran'ın korunma talebini reddetti. Okuducu'nun sosyal medyada "Yarım bıraktığım işi tamamlamaya geleceğim" şeklinde paylaşımlar yaptığını söyleyen Yaran, karara itiraz etti. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de saat 18.45 sıralarında meydana gelmişti. Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran ve iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından şüpheli Serhat O., Onur Seyit Yaran'a ateş ederek omzundan yaralamıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı.

Kaynak: Hürriyet

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