Onur Şan kimdir? Seda Sayan'ın eski eşi Onur Şan kaç yaşında? Onur Şan şarkıları neler? Onur Şan eşi kim?
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Onur Şan kimdir? Seda Sayan'ın eski eşi Onur Şan kaç yaşında? Onur Şan şarkıları neler? Onur Şan eşi kim?

24.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:05
Onur Şan kimdir? Seda Sayan'ın eski eşi Onur Şan kaç yaşında? Onur Şan şarkıları neler? Onur Şan eşi kim?

Şarkıcı, oyuncu Onur Şan hangi dizilerde rol aldı? Seda Sayan'ın eski eşi Onur Şan şarkıları neler? Onur Şan eşi kim? Onur Şan kaç yaşında? Onur Şn kimdir?

Seda Sayan ile yaptığı evlilik ile tanınan Onur Şan, türküleri ve oynadığı diziler ile oldukça sevilmektedir. Bir süre ara verdiği sahnelere geri dönen Onur Şan kimdir? Onur Şan kaç yaşında? Onur Şan şarkıları neler?

ONUR ŞAN KİMDİR?

24 Temmuz 1981 yılında Sivas'ta doğdu. Ortaokulunu Halide Edip Adıvar ortaokulunda okudu. İTÜ Konservatuvar Şan bölümünü tamamladı. Müzik yaşantısına, 8 yaşında bağlama çalmayı öğrenerek başlayan Onur Şan, Milliyet Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu, Liseler Arası THM Ses yarışmasında, gösterdiği üstün performansıyla birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge birincisi, ardından Türkiye ikincisi seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasında TRT İstanbul Radyosunda akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı. Bunun yanı sıra 1998 Yılında İtalya ve Fransa da düzenlenen folklor festivaline katılan genç sanatçı, Türk Halk Müziği kültürünü ve sanatını yurt dışında da başarı ile temsil etti .

"Yolcular Türkü Nağme" adlı grup albümü ile Türkü severlerle ilk buluşmasını gerçekleştiren, ardından "Aşkın Mavisi" ve son olarak da "Dağlarına Kar Olurum Yar" adlı albümüyle, müzik yaşamına devam eden Onur Şan, TRT ekranların da yayınlanan "Halkalı Şeker" ve "Anadolu'nun Sesi" programını sundu. Ayrıca yine TRT ekranlarında yayınlanan, 28 bölümlük "Zeytin Dalı" adlı dizi de rol aldı. İkinci oyunculuk deneyimini, Kanal D ekranlarında yayınlanan, "Yaşanmış Şehir Hikayeleri" adlı dizideki rolüyle yaşadı. Pana filmin "Ayrılık" dizisinde bir gaziyi canlandırdı.

Derlemeleriyle, TRT arşivine büyük hizmetler sağlayan babası Turan Şan, Amcası Ömer Şan ve Yengesi "Bilge Şan", TRT İstanbul Radyosu THM sanatçılarıdır. 2 sene boyunca Seda Sayan'la evli kalmıştır.

ONUR ŞAN HANGİ DİZİLERE ROL ALDI?

Zeytin Dalı (Dizi)

Akasya Durağı (Dizi) 2008-2012

ONUR ŞAN EŞİ KİM?

Onur Şan 2010 yılında iki yıl evli kaldığı Seda Sayan ile ayrılmış ve ikinci evliliğini 2015 yılında Büşra Aköz ile yaptı. Röpotajında ilahiyat fakültesinde konser verirken gördüğü Büşra Aköz görüp beğendğini dile getiren Onur Şan, mutlu oloduğun dile getiriyor.

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