Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin sözleri yürek burktu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin sözleri yürek burktu

Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin sözleri yürek burktu
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Onur Ateş (25), kullandığı motosikletin kontrolünü kaybedince önce otomobile, ardından direğe çarptı.

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Onur Ateş (25), kullandığı motosikletin kontrolünü kaybedince önce otomobile, ardından direğe çarptı. Kazada yaşamını yitiren Ateş'in cenazesini almak için morga gelen annesi Seyran Ateş, "Üç ay önce memur oldun. Nerelere gidiyorsun. Beni de yanında götür" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza, gece saatlerinde Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Onur Ateş, yeni aldığı motosikletiyle sahil yolunda seyir halindeyken, kontrolünü kaybetti. Motosiklet önce bir otomobile, ardından da direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Onur Ateş, motosikletten fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ateş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Onur Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ateş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazanın ardından Onur Ateş'in, Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ailesi ve arkadaşlarına haber verildi. Bugün Adli Tıp Kurumu morguna cenazeyi almaya gelen Ateş'in yakınları ve arkadaşları, gözyaşı döktü. Oğlunun daha yeni göreve başladığını söyleyen Seyran Ateş'in, "Daha 3 ay önce memur oldun. 25 yaşındasın. Nerelere gidiyorsun. Beni de yanında götür. Birlikte gidelim" sözleri yürek burktu. Ateş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü.


Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin sözleri yürek burktu
Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin sözleri yürek burktu
Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin sözleri yürek burktu
Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin sözleri yürek burktu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Cristiano Arda Turan Metin Oktay Diego Costa Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Onur hemşire motosikletiyle kazada öldü, annenin sözleri yürek burktu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:18:05. #1.14#

title