Onur'dan Acı Haber

Karabük'te, geçtiğimiz hafta evlerinin balkon kenarındaki mermerin kırılması üzerine yere düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Onur Kaplan, yaşam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz hafta 100. Yıl Mahallesi 1008 Nolu Cadde üzerinde bulunan apartmanda meydanda geldi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onur Kaplan, hava almak için birinci kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kenarında bulunan mermerin üzerine oturan Kaplan, mermerin kırılması sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kaplan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir haftadır yoğun bakımda yaşam savaşı veren üniversite öğrencisi Onur Kaplan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'in Toroslar ilçesine götürüldü.

REKTÖR POLAT, TAZİYE MESAJI YAYINLADI Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Onur Kaplan için taziye mesajı yayımladı. Rektör Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onur Kaplan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybeden değerli öğrencimiz Onur Kaplan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, hocalarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

(Yasin Erdem/İHA)

Kaynak: İHA