Onur Büyüktopçu kitap yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Onur Büyüktopçu kitap yazdı

Onur Büyüktopçu kitap yazdı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Onur Büyüktopçu kitap yazdı.

Oyuncu Onur Büyüktopçu kitap yazdı. Büyüktopçu'nun "Yolun Ortasından Sesleniyorum" adlı kitabı Olimpos Yayınları işbirliği ile önümüzdeki hafta çıkacak.

Çok heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, "Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışıyordum. Her yıl doğum günümde ilk dilek hakkımı kitabımı çıkarmak için kullanıyordum. Nihayet emeklerimizin karşılığı önümüzdeki hafta raflarda olacak. Amacım yazar olmak veya öyle anılmak değil, anılarım, başarılarım ve hayal kırıklıklarımdan kendine bir pay çıkarabilecek insanlara ulaşabilmek ve onları gülümseterek kendilerine daha çok güvenmelerini sağlamak" dedi. 

Editörlüğünü Ezgi Bilgi Gümüş'ün yaptığı kitap, okurlarına kendilerinden bir parça bulabilecekleri hikayeler sunacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Cahit Özkan Mustafa Varank Çiğdem Karaaslan
Magazin Murat Boz Sibel Can Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Onur Büyüktopçu kitap yazdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 09:00:10. #1.11#

title