Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...
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Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...

Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, evliliklerinin birinci yıl dönümünde romantik karelerini paylaştı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, evliliklerinin birinci yıl dönümünde romantik karelerini paylaştı.

 Eşiyle düğünde dans ederken çekilen bir fotoğrafı paylaşan Koz, gönderisine; Birinci yılımız, o zaman dans" notunu düştü.

UTANSAM DA...

Ancak 39 yaşındaki Onur Buldu daha birinci yılında evlilik yıl dönümünü unuttuğunu da itiraf etti. Onur Buldu, eşi Duygu Koz ile bir pozunu paylaşıp "Her ne kadar unutsam da, beni affedeceğini bildiğim için buradan yalakalık yapmak istedim sana karıcım. Birinci yılımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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