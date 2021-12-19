Onur Akın 25 Aralık'ta Çankaya'da

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 102. YILI KONSERLE KUTLANACAK

Çankaya Belediyesi, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 102. Yılını Onur Akın Konseriyle kutluyor.

Çankaya Belediyesi 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 102. Yılını Onur Akın Konseriyle kutluyor. 25 Aralık Cumartesi günü saat 18. 30'da Sakarya Caddesi'nde düzenlenecek ücretsiz konserde ünlü sanatçı Onur Akın en beğenilen şarkılarını Başkentlilerle birlikte söyleyecek.

Pandemi koşullarında nedeniyle yapılamayan etkinlikleri, bu yıl itibarıyla hem sanatçılara destek olmak hem de halkı kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmak amacıyla yeniden hayata geçirdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "102 yıl önce Atatürk, Ankara'ya geldi ve ne Ankara'dan ne de kalbimizden bir daha hiç gitmedi. Biz de O'nun ilçesi Çankaya'da O'na layık işler yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. 25 Aralık'ta Başkent halkını konserimizde bir arada olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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