Önümüzdeki 10 günlük süreç çok kritik! Rusya, Ukrayna'nın işgali için Çin Olimpiyatları'nın bitmesini bekliyor

Önümüzdeki birkaç gün içinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gerçekleşmese bile, Avrupa istikrarı ve Doğu-Batı ilişkilerinin geleceği dengedeyken kriz kritik bir dönüm noktasında. Bu hafta olayların barışçıl bir şekilde çözülüp çözülmediğini veya Avrupa'nın savaşta olup olmadığını belirleyebilir.

ANLAŞMAYA VARILAN SINIRLAR TEHLİKEDE

Avrupa'nın Soğuk Savaş sonrası güvenlik mimarisi ve konvansiyonel askerî ve nükleer kuvvetlerin konuşlandırılması konusunda uzun süredir üzerinde anlaşmaya varılan sınırlar tehlikede.

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN KRİTİK OLACAK"

Emekli bir diplomat ve şu anda Northwestern Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler dersi veren ABD'nin eski Gürcistan Büyükelçisi Ian Kelly "Önümüzdeki 10 gün kritik olacak" dedi.

RUSYA'NIN ÇARŞAMBA GÜNÜ İŞGALE BAŞLAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Cuma günü Biden yönetimi, ABD tarafından alınan istihbarata göre çarşamba günü bir işgalin her an gerçekleşebileceğini ve Washington'un Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik personelinin neredeyse tamamını tahliye ettiğini söyledi.

"TARAFLAR ÇOK DAHA İLERİ GİDECEK EYLEMLERDE BULUNABİLİRLER"

Başkan Joe Biden ile Rus lider Vladimir Putin arasında cumartesi günü yapılan telefon görüşmesi, gerilimi azaltmak için etkili olmadı. Moskova Ekonomi Yüksek Okulu Avrupa Araştırmaları Merkezi Başkanı Timofei Bordachev "Rusya ve ABD, Avrupa düzeninin gelecekteki şekliyle ilgili çıkar çatışmalarının zirvesine yaklaşıyor. Taraflar birbirlerine karşı, çok daha ileri gidecek eylemlerde bulunabilirler" dedi.

TATBİKAT BİTİYOR

Washington ve NATO, ana güvenlik taleplerini reddetmelerinin ardından Moskova'nın resmî tepkisini bekliyorlar ve Rusya'nın Ukrayna yakınlarında konuşlandırma kapsamında Belarus'ta gerçekleştirilen büyük askerî tatbikatları sona erecek. Türkiye gazetesinin haberine göre şu anda Belarus'ta bulunan Rus birliklerinin geleceği, Kremlin'in niyetlerini değerlendirmede kilit rol oynayacak.

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