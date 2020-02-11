Önseçim Öncesinde Biden Mitinginde Protesto
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Önseçim Öncesinde Biden Mitinginde Protesto

New Hampshire önseçimlerine saatler kala, Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın düzenlediği küçük mitingde bir kişi, konuşması öncesi Biden'ı protesto etti.

11.02.2020 08:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:47

önseçimlerine saatler kala, Eski ABD Başkan Yardımcısı 'ın düzenlediği küçük mitingde bir kişi, konuşması öncesi Biden'ı protesto etti. Bu anlar, önseçimleri takip eden VOA Türkçe kameralarına takıldı



Haber Videosu

: Önseçim Öncesinde Biden Mitinginde Protesto
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