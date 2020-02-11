: Önseçim Öncesinde Biden Mitinginde Protesto

11.02.2020 08:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:47

New Hampshire önseçimlerine saatler kala, Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın düzenlediği küçük mitingde bir kişi, konuşması öncesi Biden'ı protesto etti. Bu anlar, önseçimleri takip eden VOA Türkçe kameralarına takıldı

Haber Videosu