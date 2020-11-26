Online müzik servisi Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi
26.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:16
Bilgisayar korsanları bu kez İsveç merkezli online müzik servisi Spotify'ı hedef aldı. İlk belirlemelere göre 300 bin hesap hack'lendi.
TechRadar'da yer alan habere göre, 300 bin Spotify hesabı hacker'lar tarafından ele geçirildi. Hack'lenen veritabanında e-posta adresleri, şifreler ve diğer kullanıcı bilgileri yer alırken, toplamda 72 GB'lık Spotify kullanıcı verisi bulunuyor.
ELE GEÇİRİLEN HESAPLARIN ÇOĞU ÜCRETLİ ABONE
Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü 'premium' yani ücretli abone sistemine kayıtlı kişilere ait.
"ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN" UYARISI GELDİ
Spotify yetkilileri, olayın ardından, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini ve aynı şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını önerdi.