Online eğitime geçilecek mi? Omicron varyantı sonrası okullar kapanacak mı? sorularının yanıtı merak edildi. Koronavirüs pandemisi tüm eğitim kademelerinde yüz yüze eğitim aksamına nedenolmuş ve uzun süre online eğitme geçilmişti Ancak bu yıl tekrar okullar açıldı ve yüz yüze eğitim başladı. Ancak tekrar kapanma olur mu diye merak dolu sorular akılları karıştırıyor Online eğitime geçilecek mi? Üniversiteler kapanacak mı?

ONLİNE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Yüz yüze eğitim devam edecek mi sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Vaka sayısının artmasına bağlı olarak yüz yüze eğitimde son durum gündeme gelirken gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak karara çevrildi. Bakan Koca konuyla ilgili yaptığı önceki açıklamada, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. " ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan ise konu hakkında bir açıklama gelmedi. Henüz okulların kapanacağına herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerin kapanması ile ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor; ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda şu açıklamalar yapılmıştı...

Kovid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

TÜRKİYE'DE DE OMICRONA RASTLANDI

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de toplam 6 hastada görüldü. Bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.

"6 HASTANIN HASTANE İHTİYACI OLMADI"

Konuyla ilgili Meclis'teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "Bizde Omicron vakası var, merak etmeyin. Şu ana kadar 6 vaka tespit edildi. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var. Bu 6 hastanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayakta takip edilen hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantıyla ilgili bu manada vatandaşımızın tedirgin olmasını istemiyorum. Biz özellikle bu varyantla ilgili şu an ki bilgilerin bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin daha düşük olabileceğini düşünüyoruz. Burada vatandaşımızın yapması gereken tedbirlere uyması." dedi.

"40 BİN ATAMA REHBERİ ÖNÜMÜDEKİ GÜNLERDE YAYINLANACAK"

Bakan Koca ayrıca, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.

OMİCRON, 57 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü, toplamda 57 ülkede Omicron varyantına rastlandığını duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada, Güney Afrika'daki vaka sayılarının bir hafta içerisinde iki kat arttığına vurgu yapılırken, Zimbabve, Mozambik, Namibya en çok vakanın kaydedildiği ülkeler olarak belirlendi.

YATIŞLARDA ARTIŞ VAR

DSÖ, Omicron varyantı ile ilgili hala kısıtlı veriler bulunduğu belirtirken, Omicron'un da tıpkı Delta varyantı gibi varyantın görüldüğü ülkelerde virüsün yayılmasıyla, hastaneye yatışlarda da artış gözlemlendiği belirtildi.

DSÖ, yapılan ön analizlerin Omicron varyantındaki mutasyonların 'doğal bağışıklığı düşürdüğünü' ortaya koyduğunu belirtti. Ancak DSÖ, aşının etkileri konusunda kesin bir değerlendirme yapabilmek için daha çok veriye ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

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