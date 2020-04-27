Onlar göçüyor, Sivaslı fotoğrafçı onları deklanşörle avlıyor SİVAS (İHA) – Yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan üniversite öğrencisi, Sivas'ta 80'e yakın göçmen kuşu fotoğraflamayı başardı.

SİVAS (İHA) – Yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan üniversite öğrencisi, Sivas'ta 80'e yakın göçmen kuşu fotoğraflamayı başardı.

Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan üniversite öğrencisi Mustafa Aslan, Afrika ve Orta doğudan göç eden İbibik; sarı kuyruksallayan, alacabalıkçıl ve dere düdükçünü gibi kuşları göç üzerinde bulunan Tödürge ve Hafik göllerinde görüntülemeyi başardı. Birçok zorluğa rağmen yerli ve göçmen kuşları fotoğraf makinesinin deklanşörü ile avlayan Aslan, öte yandan videoda çekerek ortaya belgeselleri aratmayacak görüntüler çıkardı. Fotoğraflanan kuşlar arasında, kışı İngiltere'de geçiren ve yarı göçmen özelliğine sahip küçük ak balıkçıl kuşu ise dikkat çekti. Şimdiye kadar yaklaşık 80 tür kuş fotoğraflayan Aslan, kimi zaman fotoğraf çekemeden de evine döndüğünü söyledi.

Mustafa Aslan, kuşları gözlemlemeyi sevdiğini belirterek, "Çocukluğumdan beridir hayvanları seviyorum. Onları gözlemlemeyi de seviyordum. Özellikle kuşları. Sonra doğada gözlemledikçe hayvanların garip davranışlar sergileyebildiğini gördüm. Sonrasında bunları insanlara fotoğraf ve video yoluyla aktarmak istedim. Bu yüzden yaban hayatı fotoğraflamaya ve videosunu çekmeye başladım. Sivas'ta yaşıyorum. Genellikle Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölüne gidiyorum ve Hafik gölünde çekim yapıyorum. Belli başlı yerler var oralarda da yapıyorum" dedi.

80 tür kuş fotoğrafladı

Aslan, 80 tür kuş fotoğrafladığını ifade ederek, "Kuşların genellikle sevdikleri iki şey var; biri besin alanı bunu da sazlık alanlar ve sulak alanlar sağlıyor. İkincisi de güzel havalar. İlkbaharın gelmesiyle bunu sağlamış olundu. Afrika, orta doğu ve bir kısmı da Hindistan tarafından göçmen kuşlar ülkemize giriş yapmaya başladılar. Bir sürü balıkçıl kuş var. İspinoz türlerinden birçok kuş var. Yerli olarak ispinoz ve baştankaralar dan birçok tür ülkemizde yaşıyor. Ülkemizde yaklaşık 500'e yakın tür görüntülenmiş. Bende şu ana kadar yaklaşık 80 türünü fotoğrafladım. Özellikle havaların soğuk ve kötü olduğu durumlarda günlerce peş peşe giderek elim boş geldiği çok oldu. Ama şu an göç sezonu başladığı için fotoğraf çekmek bir nebze daha kolay. Korona virüs nedeniyle insanlar sosyal mesafeyi korumak için biraz doğaya kaçmaya başladı. Tödürge gölüne insanlar çok gidiyor. Yanlarında çöp poşeti götürürlerse ve doğaya kirletmezseler gerçekten güzel olur" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA