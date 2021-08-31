Onlar gitmeden düğün başlamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Onlar gitmeden düğün başlamıyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Kültür Sanat

- Onlar gitmeden düğün başlamıyor Düğünlerin gönüllü oyuncuları Bursa'da oynadıkları oyun havalarıyla namları şehir sınırlarını aşan geçenler, düğün düğün gezip gönüllü olarak oynuyor.

- Onlar gitmeden düğün başlamıyor

Düğünlerin gönüllü oyuncuları

BURSA - Bursa'da oynadıkları oyun havalarıyla namları şehir sınırlarını aşan geçenler, düğün düğün gezip gönüllü olarak oynuyor.

Harmancık ilçesinin İshaklar köyündeki oyuncu gençlerin ünü şehir sınırlarını aştı. Bölgeye has Kütahya zeybeği oynayan gençler düğünlere davet ediliyor. 10 kişilik ekibi olan gençler, Bursa'nın dağ yöresi ve Kütahya'nın ilçelerine gidip düğünlerde hiç bir ücret almadan oynuyor. Bölgede düğün sahipleri İshaklar köyü gençlerini mutlaka oynamaları için çağırıyor. Düğünlerde sahneye çıkıp oyun havası oynayan gençlerin 2 saat sahneden inmeden oynadığı oluyor.

Yoğun talep aldıklarını ifade eden İshaklar köyü oyun ekibi başı Emre Oruç, "Köyümüzün gönüllü bir oyun ekibi var. Bölgenin oyunlarını gönüllü olarak oynuyoruz. Düğünü olacak kişiler bizi arıyor, biz de hazırlık yapıp düğüne katılıyoruz. Bize düğünümüzü şenlendirir misiniz, oyun oynar mısınız diye teklif geliyor. Biz de arkadaşlarla müsait olduğumuzda muhakkak gidiyoruz. Gittiğimiz düğünlerden hiç bir ücret talep etmiyoruz. Bu işi sadece gönüllü olarak yapıyoruz. Biz İshaklar köyü gençleri olarak yörenin oyununu oynadığımız için özellikle bizi çağırıyorlar. Bizi düğünlere sadece Harmancık ilçesinin köylerinden değil, civar ilçeler ve Kütahya'nın ilçelerinden de davet ediyorlar. Biz kimseyi kırmadan her düğüne katılıp sahnede 2 saat oynuyoruz" dedi.

Onlar gitmeden düğün başlamıyor
Onlar gitmeden düğün başlamıyor
Onlar gitmeden düğün başlamıyor
Onlar gitmeden düğün başlamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

Milyonluk aşiret düğünü! Geline kilolarca altın, damada 3,4 milyon TL para takıldı
Milyonluk aşiret düğünü! Geline kilolarca altın, damada 3,4 milyon TL para takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Ezgi Mola Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Marcao Cristiano Salih Uçan Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Onlar gitmeden düğün başlamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 10:28:17. #1.15#

title