Onikişubat'a Sosyal Etkinlik Merkezi

Onikişubat Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrenciler için sosyal etkinlik merkezini hizmete açtı.



Hayrullah Mahallesi'nde hizmete açılan sosyal etkinlik merkezinde sınav hazırlığındaki öğrencilere eğitim desteği sunulacak. 12 derslik, 1 kütüphane ve 1 kantinden oluşan sosyal etkinlik merkezinde yaklaşık 600 öğrenci günün her saatinde ders çalışma imkanı bulup ilgili öğretmenlerden de eğitim desteği alabilecek.



4 katlı sosyal etkinlik merkezinin açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Eğitimde başarılı olmamız lazım, bahane üretmeden birinci olmalıyız. Biliyorum ki bu ülkenin ümidi sizlersiniz, bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Bu ülkeyi gelecekte daha iyi yerlere taşıyacaklar da sizlersiniz. Sizlere yaptığımız hizmetlerin bizim için maddi anlamda çok kıymeti yok. 3 yıldan bu yana 55 bin kitap alarak bütün Kahramanmaraş genelindeki okullara dağıttık. 3 yılın sonunda 1 milyon öğrencinin o kitapları okuduğunu öğrendik" dedi.



5 tane okulu eğitime kazandırdıklarını belirten Mahçiçek, "Bu okullarımızı da genelde kırsal alanlarda yaptık. Onikişubatımızda 4 noktada etkinlik merkezilerimizi açtık. Buralarda dar gelirli ailelerimizin öğrencilerine öncelik tanıdık. Artık okumamak için bahane yok. Biz fakir çocuklarız ailemizin durumu yok diye bahane üretmemeliyiz. Biz hep beraber eğitim de birinci olmalıyız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ