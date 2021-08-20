Son dakika haber! OneWeb'e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi
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Son dakika haber! OneWeb'e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İngiliz OneWeb şirketine ait 34 telekomünikasyon uydusunun fırlatılma işlemi, ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi.

İngiliz OneWeb şirketine ait 34 telekomünikasyon uydusunun fırlatılma işlemi, ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi.

İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi OneWeb'e ait olan ve tüm dünyaya internet kapsama alanı sağlama hedefiyle planlanan OneWeb takımyıldızı uydusu Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmayı beklerken son anda sorun yaşandı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından Soyuz 2.1b roketiyle 450 kilometrelik kutupsal yörüngeye bırakılması ve ardından kendi motorlarıyla bin 200 kilometre sınırına çıkması planlanan uydular, "arıza" engeline takıldı. Ateşleme hazırlıklarında roketi tutan kollar fırlatma için açılırken, rokete bağlı rampalardaki valflerde arıza tespit edildi. Roscosmos ve OneWeb şirketi tarafından yapılan canlı yayın sırasında, ateşlemeye 40 saniye kala fırlatma iptal edildi.

İngiliz OneWeb şirketi 2022 sonunda 648 uydunun uzaya fırlatılmasının planlandığını duyururken, Ruslar tarafından şuana kadar 252 OneWeb uydusu gönderildi. Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, iptal edilen fırlatmanın önümüzdeki Cumartesi gecesi yapılması için çalışma başlatıldığı ve yarına kadar arızanın giderilmesinin hedeflendiği belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haber! OneWeb'e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi
Son dakika haber! OneWeb'e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi
Son dakika haber! OneWeb'e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi
Son dakika haber! OneWeb'e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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